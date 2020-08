Devadesátková strategie Pharaoh se dočká remaku

28. 8. 2020 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pharaoh z roku 1999 patřil k mým oblíbeným realtimovým strategiím, protože se soustředil primárně na budování města a ne na boj. Pro všechny podobně naladěné stratégy má studio Triskell Interactive dobrou zprávu – budování starověké egyptské metropole se vrací, a to v remaku Pharaoh: A New Era.

Nepůjde o pouhý remaster, studio budovatelskou strategii udělá hezky celou znovu. Poběží až v rozlišení 4K a i hratelnost bude upravená tak, aby odpovídala moderním standardům. 2D grafika bude ještě detailnější než před lety, přepracování se dočká také soundtrack.

Chybět nebude původní kampaň o padesátce misí (a zhruba stovce hodin herní doby), odehrávající se napříč čtyřmi tisíciletími, ani editor map a misí, či volný režim stavění, pokud se chcete vyloženě jen odreagovat stavbou hezkých městeček.

A je pravda, že oddech asi občas budete potřebovat, protože i přes minimum boje bylo potřeba se v rámci kampaně Pharaoh starat o všechny aspekty ekonomiky od zemědělství přes vzdělávání až po obchodování. Na samotné městské plánování zas tolik času nezbývalo.

Součástí remaku bude také datadisk Cleopatra: Queen of the Nile s nejslavnější egyptskou královnou. Remake dvacet let staré klasiky, Pharaoh: A New Era, má vyjít někdy v průběhu příštího roku.