Děsivá Phasmophobia trhá rekordy na Twitchi

8. 10. 2020 14:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jedním z nejvděčnějších žánrů pro streamování jsou samozřejmě horory, protože publikum se kromě vlastního strachu může bavit i infarktovými stavy nebohého hráče. O tom, že jsou děsivé hry populární, se přesvědčil i vývojářský tým Kinetic Games, jehož novinka Phasmophobia momentálně na Twitchi prožívá boom a sleduje ji víc lidí než režim Warzone pro Call of Duty, čínské free-to-play RPG Genshin Impact nebo nezávislý multiplayerový hit Among Us.

Phasmophobia je kooperativním hororem, který své hráče staví do role krotitelů duchů. Na humor a spíše vtipná monstra zapomeňte, tady budete lovit nejrůznější duchy a démony, kteří se s vámi rozhodně nebudou mazat. V rámci hraní navštívíte množství rozličných lokací, jako jsou prokleté domy nebo třeba opuštěné školní chodby, do vínku dostanete širokou paletu nástrojů, mimo jiné třeba černé světlo nebo zařízení pro záznam hlasů ze záhrobí.

Lokace a jejich neobvyklí obyvatelé se navíc mění, takže si nikdy nebudete jisti, jaké hrozbě čelíte. Vaším úkolem je zjistit, jaká nadpřirozená bytost se v místě zkoumání nachází a ideálně uprchnout, než vám pročísne pěšinku pařátkem.

Aby toho nebylo málo, Phasmophobia nabízí plnou podporu VR, takže pokud máte pro strach uděláno (a taky pokud máte odpovídající hardware), můžete si zážitek ještě trochu okořenit.

Zajímavou inovací hry je schopnost rozeznávání hlasu, a to nejen s ohledem na to, že duchové a jiná žoužel slyší, kde jste, když hovoříte se svými kolegy, ale zároveň dokáží rozpoznávat klíčová slova. Hra tento mechanismus využívá i v případech, kdy promlouváte přímo ke zlým bytostem a žádáte je o znamení.

Hra momentálně láká zhruba 80 tisíc sledujících týdně na Twitchi, čímž útočí na takového giganta, jako je FIFA 21. Pokud si ji chcete sami vyzkoušet, je k dispozici za přátelských 14 eur.