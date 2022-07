Deset tisíc hodin práce v koši. Web s herními průvodci se distancuje od Diabla Immortal

4. 7. 2022 14:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nespokojenost s monetizačními praktikami Diabla Immortal lze demonstrovat různými způsoby. Můžete třeba hru po krátkém vyzkoušení vypnout, smazat a následně zcela ignorovat, jako jsem to udělal já, což je ta nejúspornější varianta. Můžete do ní investovat horentní sumu a pak ji demonstrativně odsoudit na streamu, jako to udělal jistý Novozélanďan. Anebo můžete vyhodit do koše moře práce, kterou jste věnovali tvorbě průvodců.

Právě to udělala webová stránka Maxroll, která se v uplynulých týdnech stala jedním z hlavních zdrojů informací, buildů a průvodců pro Diablo Immortal. Navzdory obrovskému zájmu čtenářů, investované práci a potenciálním ziskům se ale její provozovatelé rozhodli, že permanentně ukončí část webu věnovanou právě Immortalu.

Důvodem jsou predátorské monetizační praktiky, které Blizzard a Netease do hry implementovali. Ve svém prohlášení autoři webu připomínají, že po dva roky testovali hru v různých fázích vývoje, poskytovali vývojářům zpětnou vazbu a celé to dělali s láskou a v naději, že by nová hra mohla ke slavné značce přivést nové publikum.

Tým webu Maxroll odhaduje, že prací na obsahu pro stránky věnované Diablu Immortal celkem strávili kolem 10 tisíc hodin, tisícovka hodin padla jen na komunikaci s vývojáři a feedback k aspektům, které ve hře fungovaly a které ne. Stav, ve kterém hra vyšla, údajně naplnil nejhorší obavy členů autorského týmu. Ten ve svém prohlášení jmenuje pětici důvodů, proč od hry dává ruce pryč.

Patří mezi ně například ekonomická struktura monetizace, která má jasné pay-to-win zaměření, neschopnost uvěřit tomu, že takhle hra dopadla po dvou letech testování, hratelnost, která hráče neodměňuje, ale naopak v jistých fázích extrémně zpomalí postup, aby nutila utrácet, a také absence jakékoli naděje, že by se situace v budoucnu mohla zlepšit.

Tým uzavírá svou výpověď tím, že peníze nejsou všechno a navzdory množství práce, kterou do obsahu týkajícího se Immortalu v posledních letech nalil, zkrátka musí přijmout morální postoj a od hry se distancovat.

Diablo Immortal názorově rozdělilo herní komunitu. Zatímco někteří tvrdí, že minimálně příběhovou kampaň lze v zásadě projít bez utrácení peněz, jíní kritizují Blizzard za dravost, jakou monetizuje endgame obsah a vylepšování vybavení v pozdější fázi hry.

Svůj vlastní názor si můžete udělat na mobilních zařízeních a na PC.

zdroj: vlastní video redakce