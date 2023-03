Demo remaku Resident Evilu 4 je venku chvíli, ale už má hromadu modů

Fanoušky a fanynky hororových akcí jistě potěšilo vydání demoverze chystané předělávky čtvrtého Resident Evilu. Ta nabízí zhruba 20 minut hraní, které dávají jasnou představu o tom, jak remake bude vypadat a působit. Napínavou atmosféru rozhodně má, ale jestli ji potřebujete trochu rozbít, není problém. Modderská komunita na sebe nenechala dlouho čekat a už si můžete stáhnout hned několik modifikací, které vám nabídnou trochu alternativnější zážitek.

Je pro vás například nudné střílet z klasické pistole a řezat infikované vesničany dobře naostřeným nožem? Není problém! Stačí si stáhnout mod od uživatele s přezdívkou Stevebg23 a záhy do svých rukou můžete vzít střílecí banán a vyloženě nebezpečnou lžíci. V případě, že by se vám zamlouvalo něco realističtějšího, můžete pistoli vyměnit za SIG Sauer P226R.

Nejen dámy by také mohly ocenit Leona nahoře bez. Jakmile tenhle fešák s patkou shodí bundu, zjistíte, že pod ní skrývá pěkné poklady. Máte naopak s hlavním hrdinou trochu problém? Nevadí. Vyměňte ho za trochu obtloustlou pandu nebo za Danteho ze série Devil May Cry. A nebo mu dejte na hlavu pytel jednoho ze známých nepřátel.

Nicméně nejen těmito kosmetickými změnami je modderská scéna živa. Využít tak třeba můžete i několika modů, díky kterým si lze do sytosti užít segment ve vesnici odstraněním časovače, případně rozšířením možností, kam v něm je možné vkročit. K instalaci jednotlivých modifikací je většinou potřeba využít služeb Fluffy Mod Manageru a REFrameworku.

Pokud byste se ale chtěli naopak bát o něco více, můžete si demo díky modderovi s přezdívkou Praydog zahrát ve VR. Ve virtuální realitě ho rozchodil pouhou hodinu po vydání. Vtažení do zážitku ale přeci jen trochu komplikuje skutečnost, že hra v něm zůstává v režimu s kamerou z pohledu třetí osoby. Ale jako šidítko do doby, než Capcom vydá oficiální VR režim pro PSVR 2, určitě poslouží.

Resident Evil 4 Remake Demo VR



An RE4 Remake Demo came today and in about an hour, the legendary modder Praydog got the demo fully working in 6DOF 3rd-person VR.



