Demo Final Fantasy XVI běží mizerně. Plná hra na tom ale prý bude líp

Už za pár dní tady máme velice slibně vypadající JRPG Final Fantasy XVI a dosud nerozhodné hráče mohla ke koupi přesvědčit demoverze. Jenže demo nastoluje otázku o tom, jak hra poběží. Je totiž patrné, že nádherně zpracovaný otevřený svět se potýká s technickými problémy a propady snímkování.

„V režimu výkonu FFXVI v hratelných pasážích cílí na 60 FPS. V demu na ně bohužel opravdu jen cílí a občas se s nimi nehezky perou. Naštěstí ani ne tak v soubojích, jako spíš v místech, kdy můžete volněji prozkoumávat nějakou lokaci, kterých bylo v úvodu poměrně málo, ale i tak občasné trhání zamrzí,“ píše Šárka v dojmech z hraní demoverze.

Tým ze Square Enix v čele s producentem Naokim Jošidou ale všechny ujišťuje, že s podobnými zádrhely si nemáme dělat starosti. „Ve hře jsou oblasti, kde se framerate propadá. Jde o místa, ve kterých se pohybuje větší počet postav, například ve městech. Pracujeme na patchích, které tyto problémy opraví,“ vysvětluje Jošida ve speciálním pre-launch livestreamu.

Yoshi-P says they will be releasing updates to improve the frame rate of FF16!



He says currently there are areas where the frame rate drops when there is a lot of characters such as towns. They will be working on updates to improve framerate so please don't worry about that. pic.twitter.com/osbSNQSwO8