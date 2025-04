Deltarune, pokračování indie hitu Undertale, se znenadání vrací s dalšími kapitolami

4. 4. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Volejte sláva a tři dny se radujete. Deltarune aneb pokračování nezávislého hitu Undertale dostane značný kus obsahu. Tvůrce hry Toby Fox oznámil, že dlouho připravované kapitoly 3 a 4 vyjdou už za dva měsíce.

Konkrétním datem vydání se stalo 5. června. Den nebyl vybraný náhodou, jelikož jde o jeden z launchových titulů konzole Nintendo Switch 2. Smutnit ale nemusí ani majitelé dalších platforem. Autor už dodatečně upřesnil, že v tento den se třetí a čtvrté kapitoly dočkají i počítače, PlayStation 5, PlayStation 4 a původní Switch.

Fanoušci přitom na vydání čekali opravdu dlouho. První kapitola Deltarune vyšla už v roce 2018, následovaná druhou v roce 2021. Obě jsou dostupné zdarma, ale Fox už dříve avizoval, že další obsah bude zpoplatněný. Monetizace přichází právě s červnovým vydáním, během něhož vás balíček s prvními čtyřmi epizodami vyjde na 24,99 dolarů, tedy zhruba 570 korun. Nicméně se nemáte bát. Za hru zaplatíte pouze jednou a dodatečný obsah v podobě dalších kapitol (celkově by mělo vyjít 7 epizod) bude přibývat skrze bezplatné aktualizace.

Autor rovněž upřesnil, že verze pro Nintendo Switch 2 bude něčím unikátní. Ve hře údajně bude „speciální místnost“, která využije režimu, kdy Joy-Cony 2 fungují jako myš. Konkrétnější detaily o této specialitě neuvedl, ale údajně jste si jí mohli všimnout i v nové ukázce. Ostatní platformy budou mít podobnou místnost také, jenom využije jiného schématu ovládání. Z pohledu samotného obsahu byste ale neměli o nic přijít nehledě na platformu.

Pokud jste to snad dosud nevěděli, Deltarune (přesmyčka názvu předchůdce) sleduje paralelní příběh ve stejném světě, ale k jeho rozehrání nutně nepotřebujete znát zápletku Undertale. Byla by to ovšem velká škoda, jelikož jde o unikátní kus videoherní historie, s nímž by se měl seznámit každý.