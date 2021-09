Deltarune, pokračování famózní Undertale, brzy dostane druhou kapitolu

16. 9. 2021 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jsou to už téměř tři roky, kdy nezávislý vývojář Toby Fox vydal první část své epizodické hry Deltarune, což je přesmyčka legendárního RPG Undertale. A jelikož Undertale nedávno oslavila 6 let od uvedení na trh, nemohla chybět krátká upoutávka na druhou kapitolu jejího pokračování. To dokonce vyjde už pozítří, 18. září ve dvě hodiny ráno. Překvapení!

Podobně náhle přišel v roce 2018 Fox i s první kapitolou, v níž se fanoušci mohli opět vrátit do zvláštního světa, kde je všechno trochu jinak, než se na první pohled zdá. Čekaly tam na ně povědomé postavy, ale taky pořádně šťavnatý zvrat. A samozřejmě polouzavřený konec.

První kapitola Deltarune vyšla na PC, PS4 a Switchi, v případě té druhé si ale majitelé konzolí budou muset ještě nějaký blíže nestanovený časový úsek počkat. Sobotní datum vydání se totiž vztahuje pouze na počítačovou verzi. Zatím není jasné ani to, jestli bude druhá kapitola opět zdarma.

Můžete si nicméně zajistit, že se vám do nové epizody přenese uložená pozice z té první – pokud jste viděli závěrečné titulky, měl by se vám vytvořit finální save, který si na začátku druhého dílu importujete. V případě, že jste první díl hráli na jiném zařízení, sekce často kladených dotazů vás ujišťuje, že pokud si zhruba pamatujete příběh, neměla by absence uložené pozice ničemu vadit.

Toby Fox se o vývoji Deltarune naposledy vyjadřoval loni, kdy prohlásil, že je pro něj mnohem náročnější než Undertale, a to kvůli složitosti nových systémů, příběhu i grafiky. Zároveň ale uvedl, že třetí kapitola Deltarune by už pro něj měla být o něco snazší (a mohla tedy vyjít dřív), protože tým může zužitkovat své zkušenosti z vývoje té druhé a použít ji jako naváděcí světlo ke konci tunelu.