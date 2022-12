David Cage tvrdí, že Star Wars: Eclipse nebude jen kopií Detroit: Become Human

1. 12. 2022 14:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

David Cage, šéf studia Quantic Dream, které má na triku příběhové hry jako Heavy Rain nebo Detroit: Become Human, si na herním veletrhu nedávno popovídal s IGN Japan. Rozhovor je bohužel relativně vágní. Dává to smysl, zdá se, že studio si informace o chystaném projektu Star Wars: Eclipse zatím přísně drží pod pokličkou. Rozhodně od něj ale máme očekávat trochu jiné motivy než od Detroitu, který prozkoumával především otázky hranice lidství.

„Star Wars: Eclipse nebude jenom přeskinovaný Detroit. Obě hry budou ve výsledku velmi odlišné, i když samozřejmě využijeme i to, co jsme se během let naučili. V žádném případě to ale nebude napodobenina. Půjde o zcela jiný zážitek,“ prohlásil Cage. Jak moc, to je samozřejmě otázka. Ještě loni COO studia Guillaume de Fondaumière tvrdil, že si Eclipse zachová základní prvky, které dělají hry od studia Quantic Dream unikátní, přestože v jádru půjde o akční adventuru.

zdroj: Quantic Dream

V rozhovoru také Cage zmínil, jaký je obrovský fanoušek světa Hvězdných válek už od svých deseti let. „Star Wars se staly součástí naší kultury a svým způsobem i našeho povědomí. Inspirovaly spoustu tvůrčích nápadů. Když se tedy naskytla příležitost podílet se na takovém monumentu popkultury, je to pro mě jako splněný sen. Neváhali jsme ani vteřinu a prostě jsme do toho skočili. Je to vzrušující projekt. A je to určitě nejambicióznější projekt našeho studia.“

Quantic Dream nedávno koupil čínský vydavatel NetEase, který měl ve francouzském studiu menšinový podíl už od roku 2019. Přestup pod mateřskou společnost byl ale podle Cage tím správným rozhodnutím. Vývojář v rozhovoru prohlásil, že spolupráce s NetEase výrazně ulehčuje boj o finance, s nímž se potýká prakticky každé studio. Zároveň mu vydavatel poskytuje přístup k technologiím, které jsou pro Quantic Dream zajímavé, a to včetně strojového učení a pokročilé umělé inteligence.

Cage tedy zatím stále neprozradil, co od Star Wars: Eclipse přesně máme čekat. Nedočkali jsme se ani rámcového data vydání, ke kterému stejně patrně nedojde dřív než v roce 2024. První vydaný trailer sice vypadal fantasticky, nešlo ale o nic jiného než o koncept.

Je otázkou, zda na datum vydání budou mít nějaký vliv reportáže o toxickém vedení, které proběhly francouzskými médii v roce 2018. Logicky takové firmy mohou mít problém se sháněním vývojářů, byť to studio vehementně popírá. Quantic Dream v čele s Davidem Cagem noviny zažalovali. Jedním z deníku, který reportáž zveřejnil, byl i Le Monde, který během soudního procesu odmítl uvést jméno anonymního zdroje a soudní proces tak prohrál. V případě Mediapart, druhého obžalovaného deníku, ale i separátního soudního procesu, který se zabýval nactiutrháním, soud rozhodl, že média měla během svých reportáží dostatečné množství faktických informací k tomu, aby jejich reportáže nepodléhaly definici urážky na cti.