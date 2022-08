David Cage brání údajně kontroverzní kulturu svého studia

10. 8. 2022 14:50 | Novinky | autor: Adam Homola

David De Gruttola, hráčům známý spíše pod pseudonymem David Cage, brání zuby nehty nejen sám sebe, ale i kulturu svého studia Quantic Dream. Před čím že? Inu, nejde o nic nového. Cage se v novém rozhovoru pro Edge vrací k více než čtyři roky starým obviněním francouzských deníků, podle kterých byste v Quantic Dream pracovat nejspíš nechtěli.

Ve zkratce mělo jít o velice nezdravou firemní kulturu plnou homofobních narážek, sexismu, nevhodných vtipů, upravených fotek zaměstnanců s přidanými nacistickými symboly, crunch a další nepříjemné věci.

„Když jste obviněni z věcí, které jdou proti všemu, v co věříte, proti všemu, co jste v životě udělali, bolí to. Zašlo to dál než jen k útoku na kulturu studia,” řekl teď Cage pro Edge, jak reportuje britský Eurogamer.

Na stejném místě ale jedním dechem přiznává, že jeho studio perfektní rozhodně není, že se zlepšit mohou a že v minulosti dělali chyby. Zároveň také tvrdí, že jeho zaměstnanci daná obvinění několikrát opakovaně vyvrátili. A že jim to celé ublížilo natolik, až se rozhodli přistoupit k žalobám obou deníků.

Cage se v rozhovoru vrací například i ke zmíněným upraveným fotkám zaměstnanců. Jejich existenci nijak nevyvrátil – přiznal barvu s tím, že něco takového považuje za neakceptovatelné, ale že to vyřešil během dvou hodin. Coby šéf studia taky připomíná, že Quantic Dream byl inkluzivní už od svého založení před pětadvaceti lety, stejně jako celou dobu stál za diverzitou. Což by měly podle Cage odrážet i jejich hry.

„Polovinu našich manažerských pozic zastávají ženy. LGBT zaměstnance máme od prvního dne zastoupené na všech úrovních. V průmyslu, kde je velká fluktuace zaměstnanců standardem, máme u nás držáky,” dodává Cage.

Zároveň opět vyvrací obvinění mířená přímo na jeho osobu, kdy se měl on sám údajně chovat homofobně a misogynně. Prý nikdy nic takového neřekl. A stejně tak vyvrátil osočení z kultury crunche. Kdysi dávno prý ve studiu crunch byl, jenže postupem času si Cage uvědomil, že tohle není ten nejlepší způsob, jak dělat hry, a tak od něj upustili.

zdroj: Quantic Dream

Zní to všechno příliš růžově? Jistě, jako šéf studia se Cage brání, jak jen může a my mu to můžeme zobat z ruky. Jenže taky nemusíme a popravdě bychom spíše neměli. Na druhé straně totiž stojí soudy, kde se Cageovi nevedlo kdovíjak, respektive proti jednomu deníku vyhrál, s tím druhým prohrál.

Vtip je v tom, že původní reportáž byla výsledkem vzájemné spolupráce tří médií (dva deníky Le Monde a Mediapart, plus herní web Canard PC). Quantic Dream zažaloval pouze oba deníky, a zatímco Mediapart v soudním procesu vyhrál, Le Monde neuspěl, protože podle Kotaku nedokázal přinést dostatečné důkazy. Údajně mělo dojít na lámání chleba v podobě odhalení zdrojů, což Le Monde logicky odmítl, a tím pádem prohrál.

Oba výsledky soudních procesů se tak týkají spíše toho, jakým způsobem deníky pracovaly na svých reportážích, nikoliv co konkrétně v nich psaly. Původní obvinění vůči Quantic Dream tedy de facto pořád stojí, soud jednotlivá nařčení explicitně nevyvrátil, a jestli budete věřit reportáži tří médií, nebo Cageovi, je už na vás.