Dávejte si na Twitteru pozor na falešné účty herních firem

Na sociální síti Twitter se s vládou Elona Muska započala nová éra. Modrá fajfka, kterou si dříve firmy a uživatelé museli vysloužit a projít procesem, který jejich identitu skutečně ověřil, je nyní ke koupi za pouhých osm dolarů měsíčně. A to už mnohým za trochu internetové srandy a trollování stojí.

Ověřený účet s názvem Nintendo of America v noci na dnešek sdílel obrázek, kde maskot firmy a herní ikona Mario ukazuje vztyčený prostředníček. Uživatel s přezdívkou @nintendoofus záhy nato přišel o fajfku a příspěvek po dvou hodinách zmizel, předtím, než Twitter zablokoval i celý účet, ale virál už je mezitím na světě.

It's like this now, I'm sure advertisers will stick around pic.twitter.com/OE8PZxA5zx — David Milner (@DaveMilbo) November 9, 2022

Krádež identity se na Twitteru nevyhnula ani dalším herním firmám. Na první pohled věrohodný účet Rockstar Games uvedl, že studio příští týden oficiálně odhalí Grand Theft Auto VI. Ověřený účet vydávající se za Valve zase dnes v noci představil novou kompetitivní platformu s názvem Ricochet: Neon Prime. Tweet stihl před smazáním posbírat tisíce lajků.

zdroj: Twitter

Věrohodně vypadající @twitchparody si z uživatelů Twitteru zase vystřelil zveřejněním očekávaných změn v předplatném a poměrů částek, jaké z nich tvůrci budou dostávat. Samozřejmě falešných, ani po dvanácti hodinách ale příspěvek zatím nikdo nestáhl.

We've heard you! After a LOT of feedback from Ambassadors and Partners the sub split will be changing from December:



Ambassadors 80/20

Partners 70/30

Affiliates 60/40

Non Affiliates 50/50



https://t.co/ekUqEc92Nn — twitch (@twitchparody) November 9, 2022

Muskovy veletoče na Twitteru je v reálném čase poměrně náročné sledovat a miliardář varuje, že bude jen hůř. Včera představil „oficiální“ tag, který měl být nadstavbou ověření, jen aby se o pár hodin později rozhodl, že se mu tenhle nápad vůbec nelíbí. „Upozorňuju, že Twitter bude v příštích měsících dělat spoustu hloupostí. Necháme si ty, které fungují a změníme to, co nefunguje,“ tweetuje Musk. Tak buďte opatrní, jakým senzačním tweetům budete přikládat důležitost.