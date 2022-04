Dáte šanci další tahovce? Vyšlo RPG The Iron Oath se stárnoucími dobrodruhy

20. 4. 2022 13:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tahová RPG teď prožívají něco jako vrcholné období, takže je otázka, zda nás ještě další zástupce může něčím zaujmout. Vývojáři ze studia Curious Panda Games si myslí, že jejich novinka The Iron Oath na to má a první odvážlivci, kteří dali šanci jejímu předběžnému přístupu, jsou nadmíru spokojení.

Ostatně za naši redakci hru už urputně testuje Kuba Špiřík, který v soukromé konverzaci se mnou nešetřil nadšením, a to i přesto, že v sobě titul nezapře rozpracovanost předběžného přístupu svým krkolomným ovládáním a nedokonalou vizuální stránkou. V následujících dnech vyhlížejte Kubovy plnohodnotné dojmy.

The Iron Oath je jednou z těch her, v nichž si vytvoříte svou bandu dobrodruhů a vyrazíte s nimi napříč královstvím s cílem pořádně se proslavit. Zároveň je to hra, kde jste za chybu v tahových soubojích potrestaní nezvratnou smrtí jednoho z členů party. A i když se vám podaří je ochránit před nebezpečím, časem chtě nechtě zemřou stářím.

V The Iron Oath totiž ubíhají celá desetiletí, což se má podepsat i na proměně říše a dávkování příběhu, který se s proměnami postupně odkrývá. Napříč věky spravujete finance svého společenství, řešíte politickou situaci, plníte kontrakty pro různé frakce a vylepšujete, co se dá. Čekají vás těžká rozhodnutí a ne vždy se svou volbou zavděčíte svému okolí.

Pokud vás hra už teď zlákala a nechcete čekat na Kubovy dojmy, upalujte na Steam s dvacetieurovkou. Tvůrci již mají rozplánované updaty pro letošní rok, které představí novou hratelnou třídu, schopnosti, úkoly, události, prostředí, přidají bestiář, vylepší grafickou stránku a mnoho dalšího. Plnou hru bychom měli dostat zhruba za rok.