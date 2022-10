Dataminer rozběhl P.T. na běžném PlayStationu 5. Proces je ale složitý

18. 10. 2022 14:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Představovat hratelný teaser jménem P.T. je nošením dříví do lesa. Přece jen se jedná o jeden z kultovních artefaktů herní historie, a to nejen proto, jaké samotné demo je, ale mnohem spíš proto, co se kolem něj událo. Po tahanicích mezi Konami a Kodžimou a zrušení projektu Silent Hills byla ukázka kompletně stažena z PlayStation Store, takže k ní měli původně přístup jen ti, kteří ji v době smazání měli aktuálně nainstalovanou na své konzoli.

Z P.T. se tak v podstatě okamžitě stalo horké zboží, konzole s nainstalovanou hrou výrazně vzrostly na ceně a šikovná komunita se jala zjišťovat, jakými způsoby by bylo demoverzi možno šířit. Variant bylo v průběhu let hodně. Kromě jailbreakování hardware se jednalo třeba i o výrazně náročnější počiny, jako je kompletní předělání herní ukázky v Unreal Engine, díky čemuž si demo mohli vyzkoušet i hráči na PC.

Velký triumf nyní nicméně slaví YouTuber a dataminer Lance McDonald, který se dlouhodobě věnuje různým úpravám her a bádání v jejich datech. Tomu se totiž nyní povedlo rozběhnout P.T. na zcela běžném PlayStationu 5, který nikdy nebyl jailbreakován a má aktuální verzi operačního systému. Ani tak ovšem není jeho proces snadno replikovatelný.

Klíčový pro úspěch byl přístup k PlayStationu 5, který nebyl zhruba rok v provozu. Díky tomu na něm byl nainstalován starší systémový firmware, který bylo možné hacknout. Bezpečnostní chyba byla nicméně opravena v systémové verzi 4.3.

Jaký byl tedy nakonec McDonaldův proces? „Jen jsem doufal, že když si udělám zálohu systému na USB z jailbreaknutého PS5, bude jeho součástí třeba i seznam her, které je na PS5 povoleno hrát. A měl jsem pravdu, ukázalo se, že ano, zálohuje se seznam. Takže můžete upravit seznam her, které smíte na PS5 hrát, zálohovat ho na USB a obnovit ho na plně aktualizovaném PS5. A to jsem také udělal.“

Detailní popis toho, jak se povedlo spustit hru na běžném PS5, si můžete pustit zde, a ačkoli velká většina lidí tento proces patrně nikdy neabsolvuje, hřeje mě vědomí, že tam někde venku P.T. pořád žije jako prokletá videokazeta a čas od času znovu vyplave na povrch.