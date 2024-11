Darkest Dunegon 2 se chystá na nové DLC a režim, který obrátí vše naruby

27. 11. 2024 13:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Darkest Dungeon 2 získal spoustu pozitivních bodů za to, že se rozhodl nenásledovat vyšlapanou cestu prvního dílu a obrátil celý systém vzhůru nohama do příběhového roguelite stylu. Zároveň ale dostal pořádně naloženo proto, že se rozhodl nenásledovat vyšlapanou cestu prvního dílu a obrátil celý systém vzhůru nohama do příběhového rougelite stylu... s některými designovými přešlapy.

Nicméně zanedlouho vychází druhé DLC, které nese lákavý název Inhuman Bondage a v jeho rámci se vrátí starý známý z jedničky, prokletá existence jménem The Abomination, která se vidí v tom nejhorším světle, a přitom je schopna těch nejhrdinštějších činů. Jsem zvědavý, jaký osobní příběh bude hra vyprávět a zároveň i na nový region Catacombs.

Pravdou ale je, že ještě zvědavější jsem na nový mód Kingdom, který vyjde v rámci bezplatného updatu a nabídne opět zcela odlišnou hratelnost, jež bude stát stranou hlavní kampaně Confessions. Kdo dvojku hrál, ví, že vše je vlastně jedna velká zpověď hrdinů.

V Kingdoms budete jezdit od hostince k hostinci a bránit království před nájezdy nestvůr. Neustále vás bude tlačit časový limit na dokončení úkolu, zatímco budete jednotlivé hospody bránit, plnit kontrakty a rotovat své hrdiny, aby další střet nebyl jejich poslední.

Vypadá to, že Kingdoms budou kampaní, která se nebude v jádru opakovat jako Confessions a vaše obrana království bude mnohem lineárnější, respektive bude v novém režimu (asi) chybět onen pocit opakovaných cest kočárem od počátku všeho. Na PC update i DLC vychází 27. ledna 2025, na konzolích je později.