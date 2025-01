Dánové a Poláci se do Age of Empires III nakonec nedostanou, plány na DLC se ruší

29. 1. 2025 14:40 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Smutné zprávy pro hráče Age of Empires III: Definitive Edition: Plánované rozšíření, které do hry mělo přidat hlavně hratelné frakce za Polsko-litevskou unii a Dánsko, se do hry nakonec nedostane. Zdá se, že tím dodatečný obsah pro skvělou strategii končí, naposled vyšlo středomořské DLC Knights of the Mediterranean v roce 2022.

„V rámci oslav nového roku jsme oznámili DLC, po vážné úvaze jej ale musíme zrušit. Chtěli jsme, aby si hráči AoEIII:DE připadali jako součást oslav celé značky, ale tady jsme oznámení uspěchali a zveřejnili plány, které jsme nezačali realizovat,“ vysvětluje studio World's Edge na Steamu.

A zní to tak, že se další národy a větší rozšíření do hry už nechystají. Studio se zřejmě hodlá soustředit na populárnější AoEII:DE a nedávno vydaný mytologický remake Age of Mythology: Retold.

„Přestože nebudeme dále vyvíjet toto DLC, budeme nadále spravovat servery, rotovat zkušební verze placených civilizací a poskytovat zákaznickou podporu veškerým problémům, na které můžete narazit,“ vysvětlují World's Edge.

Ještě letos by se milovníci realtime strategií měli dočkat datadisku Immortal Pillars, který do Age of Mythology: Retold přidá čínskou civilizaci včetně nového panteonu bohů, mýtických jednotek, božských schopností a taky příběhové kampaně.