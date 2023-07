Další sezóny v Diablu IV možná nebudou vyžadovat zcela novou postavu

Za několik dní odstartuje první sezóna v Diablu IV. Do hry přinese nový mechanismus, kdy si z nakažených srdcí můžete vytvářet supersilné drahokamy, ale také dorazí nové úkoly, bossové, dungeony i první battle pass. Abyste se nicméně mohli do sezóny pustit, musíte si vytvořit zcela novou postavu, což mnoho hráčů nese s nelibostí. Tento požadavek ale možná bude v budoucnu alespoň trochu vstřícnější.

Do hry by se mohla časem podívat funkce „Rebirth“. Tu mohou znát hráči třetího dílu a v praxi funguje tak, že vaši aktuální postavu převede na sezónní. Stále budete začínat na první úrovni a v podstatě přijdete o všechno vybavení, alespoň vám ale zůstane postava, se kterou jste strávili desítky hodin. A jelikož si ve čtyřce lze docela výrazně upravovat její vzhled, jedná se o útěchu, která není k zahození.

zdroj: vlastní video redakce

Jestli se diskutovaná funkce do hry někdy podívá, samozřejmě zatím není jisté. Možnost zde ale rozhodně je. Tím spíše vzhledem k vyjádření Adama Fletchera, ředitele komunitního oddělení, který na Twitter napsal, že funkce součástí Diabla IV zatím není, ale lidé se na ni už mnohokrát ptali, takže ji vývojáři berou na zřetel.

Zároveň je potřeba dodat, že s vytvořením sezónní postavy nepřijdete vyloženě o všechno. Zůstanou vám alespoň objevené lokace i speciální oltáře, které přinášejí různé bonusy. Po skončení sezóny se navíc postava převede na „Eternal Realm“, kam se s ní přenese i většina výbavy a nasbíraných věcí.

Mezitím se o víkendu na svět vyklubali první dva veřejně známí hráči, kteří pokořili Tier 100 Nightmare Dungeon v režimu Hardcore. Jejich přezdívky jsou AlAlon a Riise (děkujeme GamesRadar) a specificky se jednalo o dungeon Guulrahn Canals. Oba hráči hráli za nekromanta. AlAlon zážitek popsal jako „náročný, ale odměňující“. Nejdůležitější schopností pro úspěšný průchod se stalo bone spear v kombinaci s legendárním aspektem Flesh-Eater.

#Diablo4HardcoreHey Blizzard and the Diablo Community! Just conquered Nightmare Dungeon Tier 100 on Hardcore in@Diablo

4 tough, but so rewarding. Thanks@Blizzard

and Adam Fletcher for creating this masterpiece. More HC warriors out there? Btw, where is magic find affix?xDggs! pic.twitter.com/otYyOCpjAK