Další remake kultovní strategie? Age of Mythology: Retold nás zavede do bájného starověku

26. 2. 2024 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Age of Empires II: Definitive Edition patří mezi jeden z nejlepších remaků. Kultovní strategie je díky šikovné práci virtuálních restaurátorů aktivně hraná i čtvrt století po vydání na konci devadesátých let. Ba co víc, značka je možná ještě silnější, protože do hry stále přibývají nové národy, herní režimy a v neposlední řadě se poprvé vydala i na konzole Xbox. Doufejme, že podobný osud potká mytologickou odbočku s remakem Age of Mythology: Retold, který má vyjít ještě letos.

Pokud vás v roce 2002 fantasy odbočka z jinak historicky přesné série strategií minula, pak vězte, že v jádru šlo o staré dobré Age. Na bitevním poli si to ale kromě hoplítů, lučištníků a berserkerů vyříkávají také medúzy, kyklopové, sfingy nebo valkýry. Age of Mythology totiž důvěrně známou hratelnost opepřilo o božstva starověkého panteonu.

Po vydání datadisku The Titans jste mohli hrát celkem za čtyři národy – Řeky, Egypťany, Seveřany a Atlanťany. Podle toho jste si také volili boha či bohyni, kteří vám krom bonusů a unikátních mytologických jednotek propůjčili i speciální schopnost. Tou mohlo být cokoliv od dočasného zrychlení produkce jídla až po ničivý déšť meteoritů.

Age of Mythology: Retold teď smyšlenou kampaň o putování hrdiny Arkanta krásně modernizuje a očekává se samozřejmě i spousta novinek. Předně všechny jednotky vznikají úplně odznova, o nové modely se postará vylepšený engine. Novinkou bude herní režim v bájném Labyrintu – Trials of the Gods, který půjde hrát sólo nebo v kooperaci.

Počítá se, že hra vyjde včetně rozšíření The Titans, na druhé straně budou chybět Číňané, kteří vyšli jako datadisk v nepovedeném remasteru Age of Mythology: Extended Edition. Tedy alespoň prozatím. Jestli něco moderní remaky Age of Empires dokázaly, tak to, že oprášení každého dílu většinou znamenalo i nové národy a herní režimy. Takový Age of Empires II: Definitive Edition dostal po vydání už pět datadisků (šestý je na cestě) a Age of Empires III: Definitive Edition není o moc pozadu.

Bude zajímavé, jestli na poměry značky relativně chudý počet civilizací v budoucnu rozšíří třeba právě mytologie nějaké asijské, mezoamerické nebo i blízkovýchodní kultury.

Age of Mythology: Retold má vyjít ještě letos na PC a konzole Xbox Series X/S. V den vydání bude hra součástí služby Xbox Game Pass.