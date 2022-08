Další odklad: Viktoriánská Nightingale od bývalých vývojářů z BioWare dorazí až příští rok

Jeden z bývalých vysoce postavených lidí z BioWare, Aaryn Flynn, chystá ve svém novém studiu Inflexion Games zajímavě vypadající viktoriánský fantasy survival Nightingale. O hře jsme sice už nějaký ten pátek neslyšeli, až dosud jsme ale mohli počítat s letošním vydáním předběžného přístupu.

Inu, to už neplatí a Nightingale se tak může směle zařadit po bok dlouhé a zatím stále se rozrůstající řady titulů s původním datem vydání „2022“, jen aby jejich tvůrci nakonec oznámili odklad na příští rok.

Letošek tak nepřestává řídnout, zatímco rok 2023 bude zajímavými tituly nacpaný možná až příliš. Nightingale zatím žádné nové konkrétní datum vydání nemá. Z oficiálního oznámení odkladu na Twitteru víme jen to, že se předběžného přístupu namísto letos dočkáme někdy v první polovině příštího roku.

Odklad má dva důvody, jeden konkrétní a jeden obecný. Konkrétním důvodem je změna motoru za chodu: Tvůrci se rozhodli přejít uprostřed vývoje na Unreal Engine 5. Nekonkrétním důvodem pak budiž klasická snaha udělat hru co nejlepší, tudíž na všechna ta vylepšení, větší porci obsahu a lepší hratelnost potřebují tvůrci prostě a jednoduše víc času.

An update on our Early Access release pic.twitter.com/LLFLCP3f6h