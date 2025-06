Další herní horor míří do kin. Tvůrci Paranormal Activity si vybrali Phasmophobii

4. 6. 2025 9:04 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Hororová multiplayerová hra o lovení duchů Phasmophobia se dočká filmového zpracování. Projekt má na starosti produkční společnost Blumhouse, která v posledních letech natočila řadu úspěšných hororů jako Paranormal Activity, Insidious, Očista nebo filmovou verzi Five Nights at Freddy’s. Na výrobě se podílí také studio Atomic Monster režiséra Jamese Wana.

zdroj: Archiv

Šéf Kinetic Games Daniel Knight v oficiálním vyjádření uvedl, že si nikdy nedokázali představit, kam až jejich projekt od svého startu v roce 2020 dospěje. Zároveň poděkoval hráčské komunitě a vyjádřil nadšení z nového směřování značky. Partnerství s filmovými studii podle něj otevírá novou a vzrušující kapitolu.

Hra samotná se objevila nejprve v rámci předběžného přístupu na Steamu a rychle si získala popularitu jako ideální kooperační horor pro skupiny přátel. Od té doby prodala přes 22 milionů kopií a loni dorazila i na konzole Xbox a PlayStation.

V nejbližší době se hra dočká větší aktualizace s názvem Chronicle, která kompletně přepracuje systém postupu a odměn. V příštím roce by pak měla dorazit další zásadní změna pod názvem Horror 2.0, která má posunout atmosféru hry ještě o kus dál.

Datum premiéry filmu zatím nebylo zveřejněno. Adaptace videoher sice bývají ohlašovány poměrně často, ale jen málokteré se skutečně dostanou na plátna. S ohledem na úspěch filmového Five Nights at Freddy’s je ale pravděpodobné, že právě Blumhouse ví, jak podobné projekty dotáhnout do konce – pokračování jejich první herní adaptace má navíc dorazit už letos.