Další exkluzivita PlayStationu se chystá na PC. V lednu se přihoupe Spider-Man 2

21. 10. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sony plánuje portovat mimo domovský PlayStation další prozatímní exkluzivitu. 30. ledna vyjde na PC pokračování superhrdinské akce Spider-Man 2. O port se postará známé studio Nixxes, které má s hrami modré stáje bohaté zkušenosti, stojíž totiž za PC verzemi Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart i prvních dvou her s pavoučími muži.

Konkrétní vychytávky, kterými se bude PC verze honosit, stejně jako její hardwarové nároky, zatím neznáme. Šéf Nixxes Julian Huijbregts ale říká, že určitě můžeme počítat například s lepším ray-tracingem. Hra vyjde v kompletní edici včetně foto módu, režimu New Game+ a nových kostýmů, které na PlayStationu vyšly až po vydání.

Zároveň vývojáři z Insomniacu oznámili, že se pro Spider-Mana 2 už žádný další příběhový obsah nechystá, což je trochu zarážející, protože některé vedlejší příběhové oblouky byly zjevně otevřené a přímo lákaly k nějakému tomu DLC (například úkoly kolem Carnage). Tak zjevně si musíme na zauzlování příběhových provázků počkat na Spider-Mana 3, případně na spin-off s Venomem.