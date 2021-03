Další dva díly druhoválečné série Strategic Mind se zaměří na britské a finské armády

4. 3. 2021 9:38 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Mladá série tahových strategií Strategic Mind má slušně našlápnuto. Její první díl z roku 2018 zvaný Panzer Strategy u hráčů sice tolik nezabodoval, ale následné pokračování Strategic Mind: The Pacific už si našlo cestu k jejich srdcím. Studio Starni Games posléze v roce 2020 vydalo rovnou dva další tituly Blitzkrieg a Spectre of Communism, na které se pěje chvála. A tak jsou v přípravě další dva díly.

Série Strategic Mind vám dosud ukázala druhou světovou válku pohledem Spojených států, Japonska, Německa a Sovětského svazu. Letos ve druhém čtvrtletí dorazí nový díl Strategic Mind: Fight for Freedom, ve kterém se ujmete rolí Britů a Američanů na evropském a africkém kontinentu.

Za Brity prožijete věrné historické bitvy, zatímco Američané nabídnou i ahistorický pohled na válku s Rusy po poražení Německa. Herně se toho oproti předchůdcům pravděpodobně moc nezmění. Stále můžete počítat s pěknou 3D grafikou (na poměry válečných tahovek), budete velet pozemním, vzdušným i vodním silám, vylepšíte vlastní jednotky, zvolíte jejich výbavu nebo třeba zajmete elitní nepřátele a použijete je proti jejich kolegům.

Nevíte, jestli je Strategic Mind: Fight for Freedom hrou pro vás? Pak nedumejte více a vyzkoušejte si demoverzi na Steamu. Plná verze by měla dorazit do léta.

Jak už zaznělo výše, tvůrci opět vyvíjejí dva díly současně a tím dalším v pořadí bude Strategic Mind: Spirit of Liberty. Ten z vás udělá nebojácné Finy a postaví vás před obrovskou sovětskou přesilu. V rámci historické kampaně si projdete třemi válkami – zimní, pokračovací a laponskou. Ani tady nebude chybět možnost ahistorických scénářů v rámci kratší kampaně s operacemi větších měřítek.

Tento díl série Strategic Mind bohužel ještě nemá dostupnou demoverzi a vyjde na přelomu let 2021 a 2022. Hráli jste některou z předešlých her série? Co na ně říkáte?