Další díl Lords of the Fallen už je ve vývoji, dočkat se máme za dva roky

20. 6. 2024 9:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Loňské soulslike akční RPG Lords of the Fallen se mi moc líbilo, a i když ho zastínila spousta lákavějších her (mimo jiné třeba Lies of P), pořád rád vzpomínám na tuhé souboje a originální mechanismus dvou dimenzí.

V současném ovzduší herního trhu, kdy se studia zavírají jako na běžícím páse, by se jeden mohl strachovat, že se dalšího pokračování této série nedočkáme. Opak je ale pravdou. Společnost CI Games oznámila, že práce na dalším dílu již započaly a finálního výsledku bychom se měli dočkat v roce 2026.

Hra má vyjít na PS5, Xbox Series a PC, na poslední jmenované platformě bude ale exkluzivně k mání na Epic Game Store, a to po celou dobu jejího životního cyklu, nejde tedy jen o časovou exkluzivitu. I novinka velmi pravděpodobně poběží na Unreal Engine 5.

Vzhledem k tomu, že vůbec první Lords of the Fallen vyšli už v roce 2014 a loňská hra neměla číslovku, ačkoli se nejednalo o remake, je číslování poněkud nepřehledné. Podle uniklé žádosti o registraci ochranné známky to ale vypadá, že by se příští hra měla jmenovat Death of the Fallen. Víc se o ní ale patrně dozvíme až příští rok