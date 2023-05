Daedalic se omlouvá za Gluma a slibuje patche

29. 5. 2023 12:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nazvat The Lord of the Rings: Gollum propadákem, je možná ještě příliš mírné. Podle kritiků jde přímo o katastrofu, která se s největší pravděpodobností vysoko umístí v soutěžích o nejhorší hru letošního roku. Napovídá tomu zpětná vazba světových médií i skóre na Metacriticu, ke kterému měrou vrchovatou přispěl Vašek se svou recenzí.

Studio Daedalic, které za ošklivou a rozbitou hrou stojí, se v reakci vydalo na sociální sítě s hromadou popela, kterou si teď kajícně sype na hlavu.

„Chceme se upřímně omluvit za to, jaké máte s The Lord of the Rings: Gollum zkušenosti. Náš tým neúnavně analyzuje komentáře a pracuje na odstranění bugů a technických potíží, na které narazíte,“ omlouvá se studio na sociálních sítích. Problém ale je, že i kdyby hra byla prostá bugů, herní design zkrátka není dobrý.

Vytvořit hru ze světa Pána prstenů byl pro Daedalic podle slov vývojářů splněný sen, ale také obrovská výzva, ve které bohužel neobstáli. Držme studiu palce, aby si z Glumova fiaska vzalo ponaučení a případný návrat do Středozemě se povedl podstatně lépe.