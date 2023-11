Cyberpunk 2077: Ultimate Edition je kompletní vstupenkou do ulic Night City

Vydání špionážního datadisku Phantom Liberty pro kyberpunkový opus Cyberpunk 2077 značil pro studio CD Projekt RED pomyslné vykoupení po technicky nepříliš pozitivním startu, který hru pronásledoval ještě několik let poté. A nyní tuto cestu společnost završí tím, že vydá Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

zdroj: Foto: CD Projekt RED

O ní se spekulovalo už nějakou chvíli, ovšem oficiální oznámení přichází až teď. Ultimátní edice skrývá kompletní balení, ve kterém kromě základu naleznete i zmíněné rozšíření.

Nová edice se na pulty digitálních i fyzických obchodů podívá už za několik málo dní, přesněji 5. prosince. Dostupná bude varianta pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Jedná se proto o vůbec první fyzické vydání titulu pro aktuální generaci konzolí.

Pro nové hráče se jedná o ideální způsob, jak se konečně pustit do putování neonovými ulicemi Night City a okusit příběhy, v nichž se vyskytuje i Keanu Reeves jako Johnny Silverhand nebo Idris Elba coby Solomon Reed. Díky aktualizaci 2.0 se navíc jedná o dosud nejlepší možnou verzi hry, která nabízí přepracované herní systémy, vylepšenou umělou inteligenci nepřátel i policie, souboje ve vozidlech nebo dodatečné zbraně a oblečení.

Krabicová ultimátní edica má ale jeden háček: Celou hru i s datadiskem najdete na disku pouze pro Xbox. PC i PS verze bude na nosičích obsahovat jen základní hru a Phantom Liberty dostanete ve formě kódu pro stažení digitální kopie. Na sociální síti X/Twitter to potvrdil komunitní šéf CD Projektu, Marcin Momot.

Just to clarify, it's on the disc on Xbox. PS5 has a code included and PC is downloadable as well.