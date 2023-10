CD Projekt RED si osvojí nový engine a začne plně pracovat na dalším Cyberpunku

4. 10. 2023 8:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Vydání datadisku Phantom Liberty a doprovodná aktualizace 2.0 znamenala pro Cyberpunk 2077 menší vykoupení, které odstartovalo novou vlnu zájmu. Byla to relativně dlouhá cesta, ale nakonec se týmu povedlo získat zpět přízeň fanoušků, jež si konečně mohou pořádně užít své vysněné neonové dobrodružství. Hlavně ale pro studio jde o závěr jedné velké kapitoly.

Jak PC Gameru dodatečně potvrdil vedoucí projektu Gabe Amatangelo, vydání patche 2.0 a Phantom Liberty znamená, že Cyberpunk 2077 už nedostane žádný výrazný dodatečný obsah. Tým se i nadále bude o hru starat skrze menší aktualizace, ale tím to končí. Místo toho konečně pořádně odstartují práce na pokračování, které má pracovní název Orion/Cyberpunk 2.

Jestli bude druhý díl navazovat na předchozí, případně v jakém časovém období tohoto docela rozlehlého univerza se bude odehrávat, je stále ještě otázkou spekulací. Jisté však je, že ho nebude pohánět jejich doposud dvorní REDengine, nýbrž Unreal Engine 5.

Na ten koneckonců už kompletně přechází celý CD Projekt RED. Vzniknou v něm v podstatě všechny nově oznámené hry, mezi něž patří čtvrtý Zaklínač nebo remake prvního dílu. To ovšem neznamená, že by vývojáři začínali úplně od nuly.

Amatangelo věří, že získané zkušenosti během zdokonalování REDenginu zužitkují i při práci v Unrealu (opět děkujeme webu PC Gamer). Mezi oběma nástroji existuje mnoho styčných ploch a využívají podobné metody, které si do nového prostředí mohou tvůrci přinést. Navíc je pro ně osvěžující, že nemusí opět přestavovat svůj vlastní engine kvůli další hře.

Šéf na druhou stranu připouští, že některé věci uměl REDengine lépe než Unreal. Do budoucna by to však nemělo být překážkou, protože tým spolupracuje s Epicem, aby společnými silami přišli na řešení. Ale i kdyby ho nakonec nenalezli, nemá to představovat výraznou komplikaci. Protože občas je podle Amatangela důležitější, když toho prostě můžete udělat „více“ v podobné kvalitě, než nutně lépe.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty si zahrajete na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Do základní hry se pustíte i na PlayStationu 4 a Xboxu One.