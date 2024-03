Cyberpunk 2077 si můžete o Velikonocích na konzolích vyzkoušet zdarma

Pokud i po četných patchích a loňském vydání datadisku Phantom Liberty stále otálíte s nákupem Cyberpunku 2077, CD Projekt RED pro vás má speciální nabídku. Kyberpunkové RPG vás na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S během nadcházejícího víkendu nechá zcela zdarma nakouknout do Night City, což zní jako perfektní plán na velikonoční svátky.

K vyzkoušení nepotřebujete žádné předplatné – ani PlayStation Plus, ani Xbox Game Pass. Zkušební verze je nicméně časově omezená na 5 hodin, přičemž si dosažený postup budete moct přenést do plné hry, pokud si ji posléze pořídíte.

Nabídku můžete využít od čtvrtka 28. března od 16 hodin do pondělí 1. dubna do 8:59. Trial verze zahrnuje pouze základní hru se všemi dosavadními patchi, výše zmíněný datadisk Phantom Liberty její součástí není.

