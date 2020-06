Cyberpunk 2077 byl odložen

18. 6. 2020 18:56 | autor: Václav Pecháček

Cyberpunk 2077 si nebudeme moci zahrát 17. září letošního roku, jak jsme předpokládali, ale až 19. listopadu. Dvouměsíční odklad nejočekávanější hry roku (omlouvám se Last of Us 2) je zapříčiněný naprosto jednoduchou skutečností – vývojáři si chtějí být jistí, že fanouškům dodají hotový produkt.

O odkladu na Twitteru informovali spoluzakladatel Marcin Iwiński a šéf studia Adam Badowski. Podle jejich vyjádření je sice veškerý obsah hotový, ale je potřeba všechno otestovat a vybalancovat a odstranit hromadu bugů – a to by se v původně zamýšleném časovém horizontu nemuselo podařit.

Heslem vývojářů z CD Projektu vždy bylo: „Vydáme to, až to bude hotové“, a tento přístup zřejmě aplikují i na výlet do kyberpunkového města budoucnosti. Odklad sice představuje drobné zklamání, ale pokud bude výsledkem o to lepší hra, na autory se v konečném důsledku nikdo zlobit nebude.