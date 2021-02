Crusader Kings II zavádí předplatné. Zpřístupní vám všechna DLC

19. 2. 2021 18:15 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Crusader Kings II je naprosto gigantický simulátor života středověkého vladaře – a jak by taky gigantický nebyl, když vyšel téměř před deseti lety a od té doby do něj vývojáři ze studia Paradox pravidelně pumpovali nový obsah. Můžete tak hrát za kohokoliv od Evropy po Indii, přibyly desítky nových mechanik, morové rány, smlouvy s ďáblem… Je to neuvěřitelné množství obsahu.

Problém ovšem také je, že zatímco základní hra je už nějakou dobu zdarma, kdybyste si k ní chtěli dokoupit všechna její DLC, vyšlo by vás to skoro na 7 tisíc korun. Ona se docela snadno postupně kupují jednotlivá rozšíření za pár stovek v době, kdy vycházejí, ale dnes by si kompletní edici Crusader Kings II pořídil asi málokdo.

Proto vývojáři přišli s mazaným plánem – transakci opět rozdělit na řadu menších plateb, tentokrát pravidelného měsíčního rázu. Za 5 eur měsíčně dostanete přístup k 13 velkým datadiskům, spoustě balíčků s novými jednotkami a portréty, konvertéru, který vám umožní přenést uloženou pozici do Europa Universalis IV a tak dále, a tak dále. Zkrátka prostě ke všemu.

Můžete si tak pár měsíců pohrát s naplno vymazlenými Crusadery, pak předplatné ukončit, až vás hra přestane bavit, a zase se k ní třeba vrátit později, což ovšem bude čím dál tím těžší, protože mezitím bude obsahově bobtnat skvělý následovník Crusader Kings III.

Samozřejmě máte i nadále možnost si kýžená DLC prostě koupit, pokud vás nějaké nesmysly s předplatným vůbec nezajímají. Jenže ony by vás asi zajímat měly, pokud jste fanoušky her od Paradoxu. Studio totiž podle všeho vážně uvažuje nad tím, že se podobná nabídka rozšíří i na další jeho hry, pro které vyšlo velké množství dodatečného obsahu – což je v případě tohohle studia skoro každá.

Já jsem sice všechna DLC ke druhým Crusaderům sehnal kdysi výhodně v jakémsi bundlu, ale upřímně, od té doby, co jsem se pustil do trojky, už na neelegantní, zastaralý druhý díl moc nemám chuť, i když je jasné, že je obsahově plnější. Těžko se obrací zády ke krásným 3D portrétům, když víte, že vás čekají plastikové ksichty z nočních můr…

