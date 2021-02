Crash Bandicoot 4 se řítí na PlayStation 5 s řadou vylepšení

26. 2. 2021 13:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Crash Bandicoot 4: It's About Time si v mojí podzimní recenzi vysloužil velmi pochvalné hodnocení a dokázal, že 3D plošinovky rozhodně nepatří do starého železa. Na včerejší akci State of Play jsme se dozvěděli trochu více o tom, jaká vylepšení hru čekají na PlayStation 5.

Těšit se můžeme na plynulé hraní ve 4K při 60 FPS, bleskové nahrávací časy, a podporu technologie 3D Audio na odpovídajících headsetech. Kromě toho bude hra využívat možnosti ovladače DualSense, především na poli adaptivních triggerů.

Za zmínku stojí i implementace funkce Activity Cards, díky níž můžete z dashboardu PS5 rovnou skočit do úrovně, kterou chcete hrát a zároveň sledovat svůj progress, pokud vám jde o vytěžení úplně všeho, co hra nabízí.

Pozitivní zprávou je, že současní majitelé PS4 verze dostanou upgrade zdarma, navíc hra umožní převod uložených pozic a dosaženého postupu. Crash na PlayStation 5 dorazí už 12. března.