Contra Returns dorazí 26. července

29. 6. 2021 11:59 | Novinky | autor: Pavel Makal

Společnost Konami má ve svém portfoliu celou řadu legendárních značek, s nimiž bohužel nenakládá tak, jak bychom si jako jejich fanoušci přáli. Platí to pro Silent Hill, který je už sedm let u ledu, platí to pro Castlevanii, která se kromě seriálu na Netflixu objevuje jen v rámci opětovně vydávaných kolekcí, no a platí to i pro Contru, která třeba pro mě symbolizuje jedno z prvních setkání s videoherní zábavou.

Contra se naposledy přihlásila o slovo před dvěma lety příšerným dílem Rogue Corps (a také kolekcí klasických her z přelomu 80. a 90. let), nyní to hodlá zkusit znovu skrz mobilní titul pro iOS a Android. Ten nese název Contra Returns a tvoří jej studio Timi za společné peníze Konami a čínského giganta Tencent.

V podstatě jde o remake úplně první Contry z roku 1987, v nové grafice tak určitě poznáte řadu ikonických míst a situací. Autoři slibují více než 200 úrovní a celou řadu herních režimů, jako je průchod na jeden život, 1v1 nebo 3v3.

Hra by měla na mobilní platformy dorazit 26. července, už nyní se ale můžete předběžně registrovat, a získat tak exkluzivní odměny do hry.