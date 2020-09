Commandos s psychickými poruchami, to je Stone of Madness

7. 9. 2020 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Her, které se věnují psychickým poruchám, není zrovna mnoho. Řady Hellblade, Celeste, Cat Lady a několika dalších chtějí nyní rozšířit vývojáři z Teku Studios se svým chystaným projektem Stone of Madness. Nezávislá real-time taktická strategie se svým výtvarným stylem inspiruje v díle Francisca de Goyi a do žánru, který aktuálně díky třetím Desperados nebo Shadow Tactics prožívá obrodu, chce přinést řadu novinek.

Ve Stone of Madness bude vaším cílem uprchnout z tajemného kláštera. Ten bude pokaždé náhodně poskládán, každý průchod by tedy měl být unikátním a novým zážitkem. Na počátku každé hry si zvolíte únikový plán, díky němuž objevíte nové oblasti, nástroje i schopnosti. Každý plán bude mít vlastní sadu úkolů a unikátních postav, s nimiž se můžete setkat. Právě znovuhratelnost je zjevně prvkem, na který autoři sází nejvíce.

Zásadním elementem hratelnosti bude ale eponymní Stone of Madness. Každá hratelná postava bude mít nějakou psychickou poruchu, která se v závislosti na vašem herním postupu může výrazně zhoršovat, způsobovat nové negativní efekty, jako je třeba paranoia nebo výbuchy vzteku.

Zároveň ale můžete najít i očistné kameny, které vám mohou pomoci a ulevit. Některé činy mohou vzbudit nečekané fobie a nemoci, případně vytvořit nějaké zbrusu nové. Tento systém negativní progrese postav má hře poskytnout variabilitu v hratelnosti i růstu obtížnosti.

Stone of Madness vychází na začátku příštího roku na PC a příští generaci konzolí.