Commandos Origins vás v novém traileru provedou tradičními lokacemi

16. 3. 2024 16:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Máme tady nový trailer na Commandos: Origins! Než ale začnete jako já výskat nadšením, pozor. Ano, ukázka je sice ze hry a nejde o žádný CGI render, ale rovnou vám prozradím, že v něm nic moc není. Vývojáři vás provedou hrstkou vcelku statických průletů několika mapami, respektive prostředími, a to je tak nějak všechno.

Lokace už ale v podstatě prozradil původní oznamovací trailer, tudíž nás tentokrát žádné zásadní překvapení nečeká – pořád tu máme klasickou „evropskou“ zeleň, severní Afriku, zasněžené lokace, přístavy a podobně. Jednoduše klasika, která nenadchne, ale rozhodně ani neurazí.

S novým trailerem tak bohužel dostáváme opravdu jen a pouze stručný průlet prostředím, neboť třeba datum vydání, na které někteří z nás tak netrpělivě čekají, pořád neznáme. Stále platí jen „rok 2024“, ale který měsíc či den to bude, se teprve dozvíme.

Za připomenutí asi stojí, že Commandos: Origins nehodlá vymýšlet znovu kolo a nejspíš se nebude snažit o žádnou velkou evoluci žánru, tak jako se to povedlo nedávnému špičkovému Shadow Gambit: The Cursed Crew. Podle zatím dostupných informací půjde spíše o tradiční přímočarou stealth hratelnost ze staré školy, což milovníci původní trilogie (a především dvojky!) jistě uvítají. Jak to celé dopadne, uvidíme „někdy letos“.