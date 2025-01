Code Violet naváže na odkaz Dino Crisis. Na PC nevyjde kvůli erotickým modům

Sci-fi, horor, dinosauři, vědecké experimenty, mimozemské planety. Survival horor Code Violet slibuje duchovního pokračovatele kultovního Dino Crysis (protože dinosauři) a mnohem víc (protože děsivé sci-fi). Tvůrci spíše průměrných her (například Quantum Error) z TeamKill Media mají rozhodně v hlavách originální nápady, tak uvidíme, jestli se jim podaří je přetavit v úspěšnou hru.

V oznamovacím traileru výše je patrná jistá neohrabanost. Především v oblastech mimiky obličejů a animací postav. Na druhé straně se mi hodně líbí estetika připomínající třeba Dead Space. Neznámo záhadného a smrtícího vesmíru, vzdálených planet a děsivých organismů stojí v ostrém kontrastu se zabijáckými dinosaury. Jestli chcete T-Rexe ve vesmíru, máte ho mít!

Chybět nebude ani cestování v čase. Hrdinka Violet Sinclair pochází z minulosti a musí odhalit spiknutí společnosti komplexu Aion Bioengineering, zatímco se snaží zlikvidovat nebo proplížit kolem studenokrevných plazů, kteří z vědeckých laboratoří uprchli.

For those asking us about a PC version of Code Violet… the reason we are not bringing it to PC is we do not want anyone modding vulgar versions of the main character as well as other characters in the game.



We hold our voice actresses and actors with high regard, as well as our…