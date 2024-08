Co na Opening Night Live nebude? Nečekejte Hollow Knight: Silksong

Závěr srpna bude opět patřit Gamescomu, největšímu evropskému hernímu veletrhu. Na kolínské výstaviště se sjedou tisíce vývojářů a stovky tisíc návštěvníků, kteří si přijdou vyzkoušet nové hry. Games.cz u toho samozřejmě nebudou chybět, i letos vám přivezeme spoustu informací a dojmů z hraní.

Gamescom 2024 otevře zahajovací ceremoniál Opening Night Live (ONL), který začíná už zítra, 20. srpna ve 20 hodin. V něm se jednak představí chystané hry a jednak dojde i na oznámení úplně nových titulů. A Geoff Keighley, producent Summer Game Festu a The Game Awards, který se na ONL taky podílí, podobně jako v červnu brzdí očekávání.

Tak trochu totiž můžeme spekulovat, co se během ceremoniálu představí. Microsoft nejspíš neopomene zmínit Indianu Jonese, mohli bychom vidět další trailer z Kingdom Come: Deliverance 2, Stalkera 2, Dragon Age: The Veilguard, zkrátka z her, které vyjdou zanedlouho. Keighley ale zároveň varuje, že na mýtický Hollow Knight: Silksong máme rovnou zapomenout.

Just to get this out of the way, no Silksong on Tuesday at ONL. @TeamCherryGames is still cooking. pic.twitter.com/FlQHlc26zo