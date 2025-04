Clair Obscur: Expedition 33 míří nejen na vrchol žebříčků, ale i do kin

30. 4. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Filmovost skvostného RPG Clair Obscur: Expedition 33 není náhodná. V záplavě filmových adaptací her bude v budoucnu figurovat i francouzský debut studia Sandfall Interactive. Rozdíl je v tom, že verze pro kina byla schválená ještě před vydáním a úspěchem hry. Už v lednu totiž server Variety psal o tom, že jeden z letošních nejlépe hodnocených titulů bude mít vlastní film.

Snímek vzniká ve spolupráci mezi herním studiem a produkční společností Story Kitchen, distrubovat jej má pak sám vydavatel hry Kepler Interactive. To vše nasvědčuje tomu, že lidé kolem projektu měli v jeho úspěch mimořádnou důvěru už od začátku. V recenzi jsem vyzdvihoval jak scénář, tak silné herecké výkony a poutavý příběh, který může být pod správným uměleckým vedením ideální pro převedení hry na filmové plátno.

Mezitím, pokud by vás zajímalo, co do země sužované smrtící Malířkou chystá z videoherního hlediska, tak je velká šance, že Clair Obscur se dočká rozšíření. Šéfscenáristka Jennifer Svedberg-Yen v rozhovorech s fanoušky na Instagramu naznačila, že tým pracuje na novém obsahu pro nádherný svět belle époque.

„Momentálně nemůžu říct nic konkrétního, upřímně se teprve snažíme vstřebat všechno, co se děje. Je toho opravdu hodně. Vždycky jsme říkali, že pokud bude ze strany hráčů silný zájem, rádi bychom na hře dál pracovali – a podle dosavadních reakcí bych řekla, že šance jsou dost dobré.“ míní šéfscenáristka Sandfall Interactive.

Calir Obscur: Expedition 33 byla naše první desítková hra letošního roku. „Clair Obscur: Expedition 33 je dechberoucím debutem, který v sobě mistrovsky snoubí silný, mnohovrstevnatý příběh, neotřelý vizuál, výjimečný soundtrack a jeden z nejzábavnějších soubojových systémů posledních let. Hra si troufá na těžká témata bez zbytečné doslovnosti a díky perfektně napsaným postavám a neustále se rozvíjející hratelnosti udrží pozornost až do konce. Fenomenální dílo dokazuje, že kompromisy v hratelnosti kvůli umělecké stránce nejsou potřeba,“ napsal jsem v recenzi.