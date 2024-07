Cities: Skylines II pro konzole se odkládá na neurčito

9. 7. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokračování skvělé budovatelské strategie Cities: Skylines se, ruku na srdce, moc nepovedlo. Druhý díl dává všemi směry jasně najevo, že mu k dokončení chyběly možná i roky vývoje. Honza Slavík si u nás v recenzi stěžoval na katastrofální technický stav, který se technický šéf studia snažil omluvit tím, že hra cílí na 30 FPS. Dále pak vydavatelství Paradox Interactive slízlo kritiku za to, že místo aby Cities: Skylines II půl roku po vydání opravilo, raději vydávalo placená DLC. A teď ambiciózní strategie schytává další ránu – konzolová verze se odkládá na neurčito.

Není to poprvé, co se verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S dočkala odsunutí na druhou kolej. Původně měli mít majitelé konzolí možnost postavit svá vysněná města stejně jako hráči na PC. Následně bylo datum vydání konzolových verzí posunuto na jaro letošního roku, pak na říjen, no a nakonec se dozvídáme, že ani tento termín studio Colossal Order nestihne.

Omluva na fóru Paradoxu je jasná, hru se nedaří vyladit: „Bohužel se nám nedaří dosáhnout stabilního výkonu na konzolích, a proto nejsme schopni dodržet říjnové datum vydání. Postupujeme pomalu, ale jistě, jenže stále narážíme na nevyřešené problémy, které negativně ovlivňují hráčský zážitek,“ vysvětlují tvůrci.

Dalším technickým hodnocením mají Cities: Skylines II projít v srpnu, kdy se ukáže, jestli budou vývojáři schopni potvrdit snad už finální termín vydání konzolové verze. Vzhledem k tomu, že se studio momentálně soustředí na technický stav PC verze, který nakonec dostal přednost dokonce i před vývojem placených DLC, vydání budovatelské strategie na PS5 a Xbox zkrátka momentálně není priorita. Je tedy nakonec dost možné, že se finální datum vydání příští měsíc ještě nedozvíme.