Cities: Skylines dostane poslední rozšíření Hotels & Retreats

28. 4. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci ze studia Colossal Order, kteří se pod patronátem Paradoxu již osm let starají o svou budovatelskou strategii Cities: Skylines, mohou pyšně vypnout hruď a navzájem se poplácávat po ramenou. Vždyť lepší stavění a opečovávání moderních měst nebyl zatím schopný nabídnout prakticky nikdo jiný.

Studio před necelými dvěma měsíci během Paradox Announcement Show oficiálně oznámilo práci na pokračování, ale to neznamená, že by se dosluhující starší bratříček jen potichu vytratil do noci. Ne, doprovodí ho labutí píseň, hoteliérské DLC Hotels & Retreats, které vás nechá svou metropoli proměnit v ráj unavených, po relaxaci toužících výletníků i nabuzených byznysmenů na obchodních cestách.

Nabídka hotelů, penzionů a dalších útočišť by měla být stejně široká jako spektrum cestovatelů. Jedni uvítají luxusní hotely v centru, protože nemají hluboko do kapsy a zajímá je jen to nejlepší, další zase vezmou zavděk spíše úspornějším ubytováním na periferii.

Milovníci přírody zavelí ke zteči vašich horských chat, dalším bude vyhovovat přímořský resort s riviérou, pláží, chýšemi na vodě a výletem na člunech. Každý hotel či penzion navíc bude mít vlastní hodnocení – začnete na jednohvězdičkových brlozích, které postupem času poctivou péčí přetvoříte v tak dokonalé ostrůvky Edenu, že si i Burj Al Arab půjde zahanbeně stoupnout do kouta.

Samozřejmě se také nedoporučuje s maniakálním smíchem začít sázet hotely na mapu hlava nehlava. Výběr lokace je extrémně důležitý a k tomu, aby se ambiciózní plány opravdu přetavily v lákavou destinaci, pomůže i sada nových budov určených k cestovatelskému vyžití: Parky, restaurace, hřiště a kavárny.

A k tomu, abyste se při vymýšlení hotelové sítě nemuseli dívat na místa, která už dobře znáte, poslouží i pětice nových map. Rozšíření Hotels & Retreats vyjde za tři týdny, 23. května. Spolu s ním dorazí i tři balíčky obsahu od komunitních tvůrců – jeden přinese 70 industriálních budov z různých historických ér, druhý přidá japonskou veřejnou dopravu a třetí obsahuje sadu budov inspirovanou newyorskými čtvrtěmi Brooklyn a Queens.