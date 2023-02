Chystaná akce SlavicPunk ukáže neslavnou budoucnost v podání Slovanů

22. 2. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Na první dobrou by to sice mohlo znít trochu jako nějaká fanouškovská parodie, ale zdání klame – SlavicPunk: Oldtimer je zcela vážně míněná akce, kterou už dva roky vyvíjí polské studio Red Square. To momentálně čítá zhruba dvacet vývojářů a vývojářek, mezi nimiž najdeme i zkušené veterány, kteří dříve spolupracovali třeba s CD Projektem, s Riot Games či Flying Wild Hog. Nebezpečí, že si naivní nováčci ukousli příliš velké sousto, tak snad nehrozí.

Hra se může pochlubit zajímavým zasazením, za kterým stojí spisovatel Michał Gołkowski. Když se člověk podívá na vize budoucnosti, uhlazené, čistoskvoucí a nablýskané, plné pokrokových myšlenek, musí se zamyslet, zda na něco podobného vlastně vůbec máme. Podle autorů hry nikoliv.

Místo toho představí budoucnost, kterou jako lidstvo opravdu jsme schopní vytvořit. Ke které už vlastně míříme nyní a během dlouhých let se na tomhle směřování nezměnilo vůbec nic. Navenek to přitom vypadá, že se slovanským zemím splnil jejich sen – vydobyly si svou nezávislost a vše je na dosah. Jenže většina lidí má moc krátké ruce.

Po dekádách ekonomické a politické krize se východní blok vydává svou vlastní cestou. Odmítá ekologické snahy Západu a v zoufalé snaze vyrovnat se zbytku světa se zaměří na to, co mu v tu chvíli mohlo dát šanci soupeřit – stará dobrá fosilní paliva a těžký průmysl. Tak vznikla druhá železná opona a znovu se vynořily zdánlivě překonané politické předsudky.

SlavicPunk pracuje s jednoduchou premisou: Slované si to dělají po svém. Podle tvůrců ani nebylo potřeba vymýšlet něco bizarnějšího nebo komplikovanějšího než to, co už tu máme. Stačilo jenom svéráznosti posbírat na jedno místo a popustit uzdu představivosti, až vznikla vize slovanského kyberpunku.

Kousavý humor, pesimismus, míchanice obstarožní a supermoderní technologie, majetková nerovnost, to všechno v kulisách z brutalismu typického pro postkomunistické země. Jeviště je připraveno.

Ve hře se ujmete role soukromého detektiva Yanuse, který bude pátrat po zmizelém datovém nosiči a v cestě mu krom gangů a nemilosrdných korporátů budou stát i vlastní vnitřní démoni pramenící z jeho pohnuté minulosti.

zdroj: Red Square Games

SlavicPunk: Oldtimer bude především střílečka, která po herní stránce hodlá stát na responzivním soubojovém systému a vytříbených pohybech hrdiny. K dispozici bude řada zbraní, které si budete moci dle chuti vylepšovat a montovat na ně úpravy, což by mělo zaručit dostatečně rozmanitý zážitek. Krom toho na vás čekají i stealthové pasáže, občasné hádanky s prostředím i chvíle, kdy hra povolí tempo a nechá vás prozkoumávat, bude vyprávět příběh nebo vám zadá nějaký vedlejší úkol.

SlavicPunk vyjde na PC. Zatím se neví, kdy přesně, ale mělo by se jednat o druhé čtvrtletí letošního roku. Studio mimochodem neomezuje své ambice jenom na videohry, bokem ještě vyvíjí stolní RPG SibirPunk, jehož vznik můžete v případě zájmu podpořit na crowdfundingovém portálu Gamefound.