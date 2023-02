Chystá se The Crew Motorfest. Budeme závodit na Havaji

1. 2. 2023 12:35 | Novinky | autor: Jan Slavík

Ubisoft už včera na sociálních sítích lákal, že oznámí něco nového, a vzhledem k tomu, že ve svých příspěvcích označoval streamery známé hraním závodní série The Crew, spekulovalo se, že se tvůrci vytasí s jejím novým dílem. Tak se také stalo, oznámení je na světě, třetí hra od studia Ivory Tower se bude jmenovat The Crew Motorfest. Nádavkem jsme dostali i pár obrázků a krátkou upoutávku, kterou můžete zhlédnout výše.

Hra vás nechá o samotě i s v přáteli v multiplayeru provětrat stovky legendárních veteránů i exotických moderních sporťáků v neméně exotickém prostředí – na Oahu, třetím největším ostrově Havaje. K dispozici bude let po asfaltu v ulicích Honolulu, driftování po horských silničkách, rallye v deštném pralese i krkolomné sjezdy sopečných svahů. Mapa bude tentokrát dělaná ručně, žádné procedurální generování z předchozích dílů by se opakovat nemělo.

Festival aut, silniční i off-roadové závody, spektakulární prostředí, bombastická prezentace... Je jasné, o co tady jde. Ubisoft prostě chce vlastní Forzu Horizon. Což ale samozřejmě není a priori špatně, zejména pro hráče na PlayStationu, kteří byli až doposud o podobný zážitek víceméně ochuzeni.

První dva díly The Crew se sice neprodraly na úplnou špici popularity, ale své fanoušky si rozhodně našly. Ve studiu Ivory Tower navíc najdete lidi, co pracovali na Test Drive Unlimited, pro které bude nový projekt svým stylem i zasazením prakticky návrat ke kořenům. Měli by se tudíž cítit jistí v kramflecích. Snad bude výsledek vypadat podle toho.

Uvidíme. Víc detailů tvůrci zatím neposkytli, jen slíbili, že si tu každý milovník aut najde svůj oblíbený způsob vyžití. Tomu by měl odpovídat i vozový park pokrývající všechny možné druhy dvoustopých hřebců. Na první čtyři z nich se můžete podívat v dalším kratičkém videu. Jde o Lamborghini Urus, Lamborghini Sián, Ford Bronco a ikonickou Shelby Cobru.

zdroj: IGN YouTube

The Crew Motorfest vyjde na počítače a konzole současné a trochu překvapivě i minulé generace. Přesné datum vydání zatím oznámeno nebylo, mělo by to ale být ještě letos. Kdo by si chtěl hru vyzkoušet ještě před vydáním, může se zkusit přihlásit do testovacího insider programu.