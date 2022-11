Chystá se Starship Troopers: Extermination. Chcete vědět víc?

29. 11. 2022 13:12 | Novinky | autor: Jan Slavík

zdroj: Offworld Industries

Libo se jako správná skvadra Občanů vydat na cizí planetu, která si až do vašeho příchodu hleděla svého, a v zájmu lidstva tam pokosit dav brouků? Studio Offworld Industries, které můžete znát jako autory taktické střílečky Squad a multiplayerové bitvy Beyond the Wire, vám to brzy umožní.

Extermination bude kooperativní střílečka pro až dvanáct hráčů, v níž svou návštěvou potěšíte planetu Valaka, kde proběhnou líté bitvy s hmyzí hrozbou. Na výběr budou tři hratelné třídy postav, každá s vlastním stromem progresu. Do mířidel vezmete pět druhů brouků, budete bojovat o strategické body a hra prý nebude mít problém v jednu chvíli zobrazit i stovky hmyzáků. To proto, abyste měli pocit pořádné planetární války.

K vítězství vám dopomohou i vlastní zdi, obranné věže a zásobovací stanice, které budete moci budovat, a zvrátit tak rovnováhu bitevního pole ve svůj prospěch. A jak se to zhruba bude hrát, můžeme odhadnout z kratičkého teaseru, se kterým přišel server IGN:

Od pohledu bych se odvážil odhadnout, že hra nejspíš žádnou díru do materie reality nepropálí, ale na druhou stranu – lákavé a až donedávna žalostně opomíjené zasazení, zajímavě znějící design a mechaniky, tak nakonec proč ne? Hvězdněpěchotní Vermintide s trochou stavění? Zábava by to být mohla.

Hra je prozatím potvrzená pouze na PC, kde příští rok na Steamu vstoupí do předběžného přístupu. Tam má, dle tvůrců, strávit zhruba rok – plnou verzi Starship Troopers: Extermination tudíž můžeme očekávat v roce 2024.