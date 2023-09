Chystá se remake kultovního krokovacího dungeonu Wizardry

18. 9. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Chystá se remake vůbec prvního krokovacího dungeonu Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Kultovní RPG se na obrazovky CRT monitorů podívalo v roce 1981 a zároveň dalo vzniknout osmidílné slavné sérii Wizardry. Za původním RPG stálo legendární kanadské studio Sir-Tech. Nově oznámená reimaginace mimochodem v základu využívá skutečný dobový kód pro počítače Apple II, jen na něm dále staví a rozšiřuje ho. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

Remake citlivě modernizuje správu družiny, navigaci prostředím, sesílání kouzel i tahové souboje. Během hraní půjde i plynule přepínat mezi novým a původním rozhraním. Na předělávce pracuje studio Digital Eclipse, které má s oprašováním starých titulů bohaté zkušenosti – na moderní displeje přineslo například interaktivní dokument The Making of Karateka nebo výroční sbírku Atari 50: Anniversary Collection.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord se stalo inspirací například sériím Final Fantasy a Dragon Quest. Dobrodružství táhne skupina šesti upravitelných reků. Očekávejte ale, že obtížnost bude zatraceně vysoká, jak tomu v podobných titulech bývalo zvykem. Díky moderním prvkům by ale mělo jít o ideální vstup do kultovní série jak pro nováčky, tak ostřílené harcovníky, kteří si klasiku chtějí vyzkoušet na moderních systémech se zbrusu novou grafikou.

Staronové fantasy dobrodružství už vstoupilo do předběžného přístupu, ve kterém si pobude zhruba rok. Vstupenka vás na Steamu přijde na necelých 29 eur. Autoři remaku očekávají, že cena postupem času s přidanými funkcemi a obsahem poroste.