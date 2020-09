Chystá se nová Zelda – rubačka Hyrule Warriors: Age of Calamity

9. 9. 2020 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zatímco netrpělivě čekáme na jakékoliv informace o chystaném pokračování famózního RPG The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo potají vyvíjelo jinou hru. Avšak Hyrule Warriors: Age of Calamity nenaváže na příběh launchového titulu Switche, naopak se podívá 100 let do minulosti na události, jež vedly k pádu království Hyrule.

Název Hyrule Warriors vám možná nebude zcela neznámý. V minulosti již vznikla jedna hra s tímto názvem, která byla posléze portovaná na další konzole od Nintenda konče Switchem. Jedná se o spojení světa The Legend of Zelda a série Dynasty Warriors, ale zatímco původní Hyrule Warriors se držela grafické stylizace Dynasty Warriors, novinka Hyrule Warriors: Age of Calamity vypadá přesně jako Breath of the Wild.

Nečekejte ovšem srovnatelnou hratelnost. Hyrule Warriors jsou mnohem akčnější rubačkou, ve které si hravě poradíte se stovkami, ale i tisíci nabíhajících nepřátel najednou. Z jejich spárů vyrváváte klíčové body mapy, případně se je snažíte udržet. Kdo nezkusil, nepochopí, o jak zábavnou a návykovou hratelnost jde (viz recenzi povedené Hyrule Warriors: Definitive Edition).

Hyrule Warriors: Age of Calamity k tomu přidá příběh vyprávěný cutscénami, ze kterého bychom se měli dozvědět o událostech předcházejících Velké katastrofě a příchodu Ganona. Nebudete hrát jen za Linka, ale stane se z vás i samotná Zelda a další hrdinové známí z Breath of the Wild. Navíc se některého z nich může ujmout váš kamarád v lokální kooperaci a zřejmě by si každý měl vystačit s jediným Joy-Conem.

zdroj: Nintendo

Hyrule Warriors: Age of Calamity bude dobrou příležitostí pro fanoušky Zeldy, jak se dozvědět něco víc o jejím světě a zároveň vyzkoušet docela jiný typ hry. Jste lapeni? Naštěstí nebudete čekat dlouho, protože k vydání na Switchi dojde již 20. listopadu.