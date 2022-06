Chystá se frenetická retro střílečka Warhammer 40,000: Boltgun ve stylu starých doomovek

2. 6. 2022 11:56 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak by asi vypadala herní historie, kdyby v raných 90. letech minulého století nevznikl legendární Doom, ale místo něj by celý svět znal Warhammer 40,000: Boltgun? Nemluvili bychom o doomovkách, ale boltgunovkách, nebyl by žádný Doom Guy, ale Space Mariner, nestříleli bychom Kakodémony, ale Chaos démony…

Historii nezměníme, ale můžeme prožít její alternativní verzi v moderní době. Warhammer 40,000: Boltgun se zařadí po bok mnoha retro stříleček, které nepotřebují složité systémy, mikrotransakce, multiplayer a další nesmysly. Jste tu prostě jenom vy, pár zbraní, horda nepřátel, pixelová grafika a metalová hudba.

Nefalšovaná singleplayerová retro střílečka z vás udělá mariňáka, který cestuje napříč galaxií a kosí u toho zástupy démonů a jiných přisluhovačů obávaného Chaosu. První informace jsou na detaily poměrně skoupé a i první trailer nám dává ochutnat jen pár vteřin z hraní, ale i tak umí nalákat na hru, která se nesnaží překvapit. Chce vám prostě dát přímočarou řež v milovaných kulisách, a to se neodmítá.

Na Warhammer 40,000: Boltgun si ale musíme počkat. Datum vydání je prozatím nespecificky jen rok 2023 a vzhledem k nenáročné grafice asi nepřekvapí, že si tuto střílečku zahrajeme nejen na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S, ale také na PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.

Za hrou stojí studio Auroch Digital, které v minulosti vytvořilo průměrnou digitální verzi deskovky Ogre, ale i velmi nadprůměrné hry The Colonists, Megaquarium a Mars Horizon. Vedle Boltgunu chystá ještě simulátor vaření piva Brewmaster: Beer Brewing Simulator.