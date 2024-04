Chystá se film podle neo-noirové střílečky El Paso, Elsewhere

23. 4. 2024 12:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Stylová neo-noirová střílečka El Paso, Elsewhere od studia Strange Scaffold, která se notně inspirovala Maxem Paynem, by se měla dočkat své vlastní filmové adaptace.

Pocta akční klasice se zpomalovačkami se odehrává v texaském motelu, kde se prolíná realita a samotné peklo a kde se snažíte najít svou bývalou přítelkyni-upírku předtím, než zničí svět. Ve svém žalu na vás posílá armády nadpřirozených tvorů, od vlkodlaků přes démony až po padlé anděly, které musíte zlikvidovat a zároveň se vyrovnat i se svou vlastní ztrátou.

Role hlavního hrdiny Jamese Savage by se v chystaném filmu na motivy El Paso, Elsewhere měl ujmout herec LaKeith Stanfield (Atlanta, Uteč, Na nože), který se má podle magazínu Deadline stát také jedním z producentů.

„Zatímco se vzpamatovává z toxického vztahu, musí se postavit jak svým vnitřním démonům, tak i své enigmatické ex-přítelkyni Janet, dřív, než svým rituálem zničí celý svět,“ shrnuje zápletku hry, potažmo filmu magazín.

zdroj: Strange Scaffold

Natáčení filmu zaštítí produkční společnost Di Bonaventura Pictures (Constantine, Transformers: Pomsta poražených, G. I. Joe). Další informace o obsazení či o případné premiéře zatím nemáme.

„El Paso, Elsewhere bude pro hodně lidí návratem do doby, kdy byly akční hry vlastně příjemně přímočaré. Neotřelé noirově nadpřirozené zasazení i akce plná zpomaleného času a odletujících nábojnic zabaví. Příběh dokáže udržet u obrazovky, hra ale bojuje s nedostatkem rozmanitosti. Škoda i umělé inteligence, co moc rozumu nepobrala,“ napsal o neo-noirové střílečce loni Michal Krupička a i z jeho recenze vyplývá, že se rozhodně jedná o zajímavého kandidáta na filmovou adaptaci.