Chybí vám v Hogwarts Legacy famfrpál? Harry Potter: Quidditch Champions to napraví

Hogwarts Legacy je obrovským úspěchem, který kouzelnické značce proslavené brýlatým čarodějem vlil do žil koňskou dávku adrenalinu a po nepovedených filmových Fantastických zvířatech ji opět pořádně nakopl. Ostatně predikce vydavatele ohledně prodejů byly překonané o celých 256 %.

Nicméně Warner Bros. si uvědomují, že železo je třeba kout ve žhavém stavu, tudíž už oznámili nejen seriálovou adaptaci Harryho Pottera, ale pod labelem Portkey Games i další samostatnou videohru – Harry Potter: Quidditch Champions.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD