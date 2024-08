Chernobylite 2 vám ukáže černobylskou zónu v jiných konturách než Stalker 2

15. 8. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Stejně jako Stalker 2 nás zavede do zóny černobylské jaderné elektrárny i postapokalyptické RPG Chernobylite 2. Čekají nás bizarní monstra, bezútěšný svět a cestování napříč paralelními dimenzemi při hledání energeticky zázračného materiálu černobylitu.

Autoři ze studia Farm 51 vyzdvihují převážně obrovský a extrémně realistický svět, ve kterém je jen pár přeživších a na každém kroku vám jde po krku. Černobylit dokáže měnit samotnou realitu, takže při toulkách krajinou zdevastovanou jadernou havárií narazíte na krystalové příšery, ale třeba i oživlý jeřáb.

Pod povrchem akční hry z pohledu první osoby bude ale vše řídit neúprosná matematika RPG systémů. Zkušenosti, úrovně, atributy, schopnosti, volby odpovědí v dialozích, ale také i různé způsoby, jak Chernobylite 2 hrát. Klidně si můžete stvořit arogantní hromadu svalů, která kolem sebe máchá obrovským mečem, nebo vychytralého odstřelovače, jež se z každé šlamastyky vykecá.

Když už přijde na řeč ostří a střeliva, v boji vám pomohou společníci (můžete se také přepnout do pohledu třetí osoby), kteří mohou nejen ukrajovat zdraví nepřátelům, ale také vás naučit své schopnosti a přednosti. Tvůrci naznačují, že pro odemčení jejich plného potenciálu bude nutné si nejprve získat jejich důvěru.

Chybět nebude ani crafting. A to jak v podobě výstavby vlastní základny, tak při tvorbě vzácných předmětů a vylepšování zbraní. Můžete také přiřazovat společníky k jednotlivým stanovištím, hru tak částečně automatizovat a soustředit se třeba jen na to, co vás bude bavit. Můžete se také spolčit s různými frakcemi a měnit tak diplomatickou mapu a poměr sil v zóně.

Chernobylite 2: Exclusion Zone vyjde příští rok na PC a konzole. Hra bude primárně singleplayerová, ale můžete se vydávat i na kooperativní mise s přáteli.