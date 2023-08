Cesta k nápravě Warhammer 40,000: Darktide. Do hry přibude RPG systém

18. 8. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Temný příběh Warhammer 40,000: Darktide by mohl nakonec mít šťastný konec. Hra sice odstartovala neslavně a ke smíšenému hodnocení na Steamu ji srážel především technický stav a endgame, vývojaři ze studia Fatshark jsou ale houževnatí jako brutální mariňáci Adeptus Astartes a hodlají své dílo vypilovat k dokonalosti stůj co stůj.

Minulý týden jsme například psali o tom, že se do hry ještě tento měsíc chystá robustní endgame a lepší crafting. A tím velké změny zdaleka nekončí. V říjnu nás například čeká patch s pořadovým číslem 13, který do hry přidá nové schopnosti, upravitelné třídy a RPG systém.

„Plánujeme úplně proměnit to, co v Darktide znamená hratelná třída. Rozšíříme stromy schopností, přidáme nové možnosti, pasivní a aktivní dovednosti. Chceme, aby měli hráči a hráčky větší pouto se svou postavou a více investovali do jejího růstu a zlepšování,“ uvedl v rozhovoru pro PC Gamer šéf vývoje Ander De Geer.

V praxi to znamená, že dosavadní systém, který každých 5 úrovní nabídl ze tří perků, letí z okna. Nahradí jej košatý strom schopností, který připomíná tradiční RPG. Mezi hlavními perky budou rozesety pasivní schopnosti a modifikátory, něco nového si navíc budete odemykat s každou získanou úrovní.

Myšlenka propracovanějšího systému levelování prý není nová a počítalo se s ní v Darktide už při vývoji. Koncept ale nebyl při vydání dostatečně propracovaný, a tak se do hry podívá až téměř rok po vydání. K čemuž se dá říct jen to, že se vývojáři nemají divit mizernému hodnocení, když vydávají nehotové hry prosté některých prvků.