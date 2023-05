České studio Beat Games opouští hudební režisér Jaroslav Beck

Jedno z nejúspěšnějších českých studií Beat Games, které stojí za globální senzací Beat Saber pro virtuální realitu, opouští po šesti letech spoluzakladatel a hudební režisér Jaroslav Beck. Oznámil to na sociálních sítích.

After 6 wild years since we founded Beat Games and launched Beat Saber into the VR universe, I've decided to step down from my full-time role as a music director and head of the studio to prepare for what's coming next! pic.twitter.com/RnIznymHgA