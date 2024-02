Česká strategie Imperiums dostává třetí DLC s Caesarem, ročními obdobími a je ve slevě

16. 2. 2024 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Bezmála čtyřletá česká strategie Imperiums: Greek Wars od Kube Games se dočkala svého v pořadí již třetího rozšíření. Po Age of Alexander a Rome vs Carthage přišla řada na Rise of Caesar, jehož název je všeříkající. DLC za 20 eur (v zaváděcí slevě za 18 eur) vám umožní přímo ovládat Julia Caesara podobně jako jiné generály.

Vaším úkolem je v rámci nové kampaně vyrazit z Říma do Galie a tu ideálně dobýt. Pokud se vám tento nelehký úkol podaří (kdo viděl či četl Asterixe a Obelixe, ví, jak nemožné to je), můžete v kampani pokračovat překročením Lamanšského průlivu a pokusit se dobýt i Britské ostrovy.

Každý tah v kampani představuje jeden týden, díky čemuž tvůrci mohli do hry zakomponovat nové prvky silně ovlivňující vaše tažení – počasí a střídání ročních období. Vše je navíc uzpůsobené jak hraní v jednom proti počítači, tak v multiplayeru, kde se jednomu hráči může podařit ubránit Galii a jednou provždy tak zastavit římskou mašinerii.

A pokud se ještě nenazýváte hrdými majiteli Imperiums: Greek Wars, tak vězte, že si na Steamu můžete vyzkoušet demoverzi a v případě zájmu si až do 26. února pořídit základní hru s 66% slevou za pouhých 10 eur, případně i obě starší DLC za podobnou cenu.