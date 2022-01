Celý Ubisoft+ míří do Game Passu. Dorazí tam i Rainbow Six Extraction

6. 1. 2022 10:53 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Včera jsme informovali o opravdu pěkných hrách jako Mass Effect Legendary Edition a Outer Wilds, které dnes rozšiřují nabídku Game Passu, což ve světle nových informací působí jako pouhá kapka v moři. Předplatné od Microsoftu se totiž v blíže neurčené budoucnosti rozroste o celou knihovnu předplatného Ubisoft+. Bohužel ale pouze na konzolích Xbox, aspoň zatím.

Nicméně i tak jde o fantastickou zprávu. Bude to totiž první příležitost, jak si hry od Ubisoftu zahrát na konzoli v rámci předplatného a nemuset je kupovat zvlášť. Navíc jde o nabídku, která zahrnuje už i hry z předplatného EA, což z Game Passu učiní vyloženého, bezkonkurenčního giganta.

Na Xboxu získáte přístup k takovým hrám jako Riders Republic, Immortals Fenyx Rising, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 a desítkám dalších, tedy za předpokladu, že se gamepassová nabídka na Xboxu nebude lišit od té, kterou se Ubisoft+ prezentuje na PC.

Kdy se tak stane, zatím nevíme, ovšem Ubisoft oznamuje přílet prvních vlaštovek. Blížící se kooperace Rainbow Six Extraction chystaná na 20. ledna vyjde ve stejný den rovněž v předplatném Game Pass, a to jak na konzolích Xbox, tak na PC. To by snad mohlo zamezit nouzi o spoluhráče, které potřebujete ideálně dva, pokud neplánujete sólo štaci. V ten samý den se PC hráčům v Game Passu zpřístupní i Rainbow Six Siege.