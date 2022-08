Celý svět Warhammeru jako na dlani. Sledujte nejmasivnější mapu v historii série Total War

11. 8. 2022 16:23 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Už 23. srpna vychází Immortal Empires, spojená mapa všech tří dílů Total War: Warhammer. Tento naprosto megalomanský projekt všem nadšencům do fantasy strategií nabídne mapu, která je... inu, bezprecedentní. Ani ne tak čirou rozlohou, jako spíš možnostmi, které nabízí.

Následující video, které má za úkol nový herní mód představit, je toho dostatečným důkazem. Ačkoliv totiž vypravěč nedělá prakticky nic víc, než se se vždycky krátce pozastaví u každého legendárního lorda a stručně vysvětlí jeho motivace (a ještě je zdaleka nestihne všechny), stejně se na trailer budete dívat více než 13 minut:

zdroj: Creative Assembly

Jsou tu všichni. Upíři, dinosauři, lidé, trpaslíci, elfové, démoni, ogři, zkrátka a dobře všechny možné rasy, říše a národy, které studio Creative Assembly přidalo do kterékoliv ze svých tří her zasazených do světa Warhammeru. Řečí čísel: 23 ras, 86 legendárních lordů, 533 regionů, 278 startovních frakcí. A nejsou to žádné reskiny, na své si tu přijdou milovníci obrovské spousty různých herních stylů!

Komunita už je celá natěšená, na fórech se řeší, kterého legendárního lorda lidé vyzkouší jako prvního, protože i staří známí z prvního dílu se často dočkali změn, úprav nebo aspoň jiné startovní pozice. Tohle je zkrátka a dobře VELKÁ věc ve všech významech toho slova.

Jen se nebojte, za pár týdnů si to všechno ukážeme i tady na Games.cz, a to jak v textové, tak i video podobě.

Immortal Empires dostanete zdarma, pokud tedy vlastníte základní hry.